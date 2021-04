Advertising

FirenzePost : Lucca: magrebino danneggia hotel e colpisce al volto cameriere, denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca magrebino

- Avvisata da alcuni passanti la polizia è intervenuta nel centro storico died ha bloccato e denunciato undi 36 anni che aveva dato in escandescenze e stava danneggiando alcune vetrine nella zona di Piazza San Michele- Avvisata da alcuni passanti la polizia è intervenuta nel centro storico died ha bloccato e denunciato undi 36 anni che aveva dato in escandescenze e stava danneggiando alcune vetrine nella zona di Piazza San MichelePeggiora ancora di più al situazione d E.A.A., cittadino marocchino di 26 anni arrestato dalla squadra Mobile lo scorso 22 marzo e accusato di numerosi furti tra i locali del centro storico. All’uomo ...LUCCA. Alcune sere fa, poco prima di mezzanotte, le volanti della Polizia sono intervenute presso l’hotel “La corte degli angeli”, in centro storico, per un danneggiamento di una vetrina dell’albergo.