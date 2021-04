Loredana Bertè | spunta la foto degli anni ’80 | straordinaria bellezza | com’è cambiata

(Di sabato 17 aprile 2021) Sul suo canale social ufficiale,ha condiviso unadi sé risalente agli’80: l’avete vista anche voi? Che meraviglia! È una delle più grandi artiste della musica italiana,. Attualmente in tutte le radio con il suo straordinario singolo “Figlia di…”, la cantante calabrese decanta di un successo davvero clamoroso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Amici 2021 Serale: Raoul Bova eospiti Giro di boa per i concorrenti del serale Amici 2021 che torna in onda oggi, sabato 10 aprile, con la quinta ed imperdibile puntata. Dopo l'...Amici 2021 , il serale, torna questa sera, 17 aprile, con la quinta puntata. Ospite della puntata sarannoe Raoul Bova . Dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma, ecco il quinto appuntamento con il Serale di Amici 2021 con gi 10 talent - 5 cantanti e 5 ballerini - che si contendono la ...