Lombardia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva per Fratelli d’Italia (Di sabato 17 aprile 2021) Lombardia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva Patrizia Baffi lascia Italia Viva per passare a Fratelli d’Italia. A riportare la notizia è oggi, 17 aprile 2021, La Repubblica. La consigliera lombarda lo scorso anno divenne “famosa” perché, mentre Milano e la Lombardia si ritrovano immerse nell’incubo dei contagi nelle RSA e le opposizioni in consiglio regionale presentavano una mozione di sfiducia contro il Presidente Attilio Fontana, decise di non votare per la seconda volta una mozione di sfiducia contro il Governatore e l’assessore Gallera accusando l’opposizione (che avrebbe dovuto essere la sua collocazione) di usare un “metodo d’assalto”. “Io ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021)per passare ad’. A riportare la notizia è oggi, 17 aprile 2021, La Repubblica. La consigliera lombarda lo scorso anno divenne “famosa” perché, mentre Milano e lasi ritrovano immerse nell’incubo dei contagi nelle RSA e le opposizioni in consiglio regionale presentavano una mozione di sfiducia contro il Presidente Attilio Fontana, decise di non votare per la seconda volta una mozione di sfiducia contro il Governatore e l’assessore Gallera accusando l’opposizione (che avrebbe dovuto essere la sua collocazione) di usare un “metodo d’assalto”. “Io ...

divorex82 : RT @Lucrezi97533276: Pare che Patrizia #Baffi , consigliera in Lombardia per Italia Viva, quella che ha salvato Fontana dalla sfiducia, sia… - mrbassetti : RT @Lucrezi97533276: Pare che Patrizia #Baffi , consigliera in Lombardia per Italia Viva, quella che ha salvato Fontana dalla sfiducia, sia… - Invinctus1 : RT @Lucrezi97533276: Pare che Patrizia #Baffi , consigliera in Lombardia per Italia Viva, quella che ha salvato Fontana dalla sfiducia, sia… - AreaDem : Europa, Italia, Lombardia, Vaccini: a che punto siamo? - video conferenza con Patrizia Toia, Beatrice Lorenzin, Car… - LORENZOSCHIAVAN : RT @Lucrezi97533276: Pare che Patrizia #Baffi , consigliera in Lombardia per Italia Viva, quella che ha salvato Fontana dalla sfiducia, sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Patrizia Cantiere paratie, via la scalinata: un "muro" verso il lago ...scalinata del cantiere delle paratie che scende verso l'acqua crea "un vero e proprio muro tra città e lago la cui sponda sarà inaccessibile dopo l'intervento di Regione Lombardia". Così Patrizia ...

Patrizia Reggiani, il giallo dell'eredità e lo scontro sui beni della madre ... che amministratore di sostegno era diventato nel febbraio 2019, a Patrizia Reggiani più gradito ... 38enne manager dello sport eletto presidente del Coni Lombardia, e la "controllante" invece guidata ...

Patrizia Reggiani, il giallo dell’eredità e lo scontro sui beni della madre Corriere della Sera Lombardia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva per Fratelli d’Italia Lombardia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva. Patrizia Baffi lascia Italia Viva per passare a Fratelli d’Italia. A riportare la notizia è oggi, 17 aprile 2021, La Repubblica. L ...

Cantiere paratie, via la scalinata: un “muro” verso il lago L’abbattimento della scalinata del cantiere delle paratie che scende verso l’acqua crea «un vero e proprio muro tra città e lago la cui sponda sarà inaccessibile dopo l’intervento di Regione Lombardia ...

...scalinata del cantiere delle paratie che scende verso l'acqua crea "un vero e proprio muro tra città e lago la cui sponda sarà inaccessibile dopo l'intervento di Regione". Così...... che amministratore di sostegno era diventato nel febbraio 2019, aReggiani più gradito ... 38enne manager dello sport eletto presidente del Coni, e la "controllante" invece guidata ...Lombardia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva. Patrizia Baffi lascia Italia Viva per passare a Fratelli d’Italia. A riportare la notizia è oggi, 17 aprile 2021, La Repubblica. L ...L’abbattimento della scalinata del cantiere delle paratie che scende verso l’acqua crea «un vero e proprio muro tra città e lago la cui sponda sarà inaccessibile dopo l’intervento di Regione Lombardia ...