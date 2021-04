Lo scontro Ue sui vaccini è solo per favorire la Germania? (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr – La campagna vaccini dell’Ue sarà ricordata come uno dei suoi principali fallimenti, data la completa disorganizzazione ed i ritardi continui sull’arrivo delle dosi. Tuttavia, tali difficoltà non possono che addebitarsi in maniera considerevole proprio alla Commissione Europa. Sin dal principio della pandemia, nazioni come Gran Bretagna e Stati Uniti hanno stanziato consistenti fondi, sostenendo la rapida produzione dei vaccini. L’amministrazione Trump già nel gennaio 2020, stanziò 20 miliardi di dollari per favorire la creazione di un siero statunitense. Dando così vita all’operazione “warp speed”. Nel frattempo, nel consesso continentale si attendeva non sappiamo bene cosa.vaccini Ue: la Germania gioca sporco?Si aggiunge ora una novità che genera numerosi sospetti sulle motivazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr – La campagnadell’Ue sarà ricordata come uno dei suoi principali fallimenti, data la completa disorganizzazione ed i ritardi continui sull’arrivo delle dosi. Tuttavia, tali difficoltà non possono che addebitarsi in maniera considerevole proprio alla Commissione Europa. Sin dal principio della pandemia, nazioni come Gran Bretagna e Stati Uniti hanno stanziato consistenti fondi, sostenendo la rapida produzione dei. L’amministrazione Trump già nel gennaio 2020, stanziò 20 miliardi di dollari perla creazione di un siero statunitense. Dando così vita all’operazione “warp speed”. Nel frattempo, nel consesso continentale si attendeva non sappiamo bene cosa.Ue: lagioca sporco?Si aggiunge ora una novità che genera numerosi sospetti sulle motivazioni ...

