LIVE – Tsitsipas-Evans 6-2, 0-0 semifinale Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 17 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Stefanos Tsitsipas e Dan Evans, valida per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il greco ha approfittato del ritiro di Davidovich Fokina, costretto ad alzare bandiera bianca dopo il primo set. Il britannico, invece, dopo aver sconfitto il numero uno del mondo ha avuto la meglio anche contro David Goffin. Come se non bastasse, è anche in semifinale di doppio. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il primo pomeriggio di sabato 17 aprile, attraverso la DIRETTA scritta sotto riportata. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ile latestuale della disputa tra Stefanose Dan, valida per ladeldi. Il greco ha approfittato del ritiro di Davidovich Fokina, costretto ad alzare bandiera bianca dopo il primo set. Il britannico, invece, dopo aver sconfitto il numero uno del mondo ha avuto la meglio anche contro David Goffin. Come se non bastasse, è anche indi doppio. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il primo pomeriggio di sabato 17 aprile, attraverso lascritta sotto riportata. COME SEGUIRE IL MATCH INSegui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Tsitsipas-Evans 1-0 semifinale Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Tsitsipas-Evans… - Ubitennis : Montecarlo 2021, le semifinali LIVE: in campo Evans e Tsitsipas - infoitsport : Montecarlo 2021, LIVE venerdì 16 aprile: semi Evans-Tsitsipas. Fognini sotto di un set - paolobertolucci : RT @toMMilanello: ?????? Fabio #Fognini vs Casper Ruud, quarto di finale del #RolexMontecarloMasters. Terzo match di giornata (inizio ore 11:… - toMMilanello : ?????? Fabio #Fognini vs Casper Ruud, quarto di finale del #RolexMontecarloMasters. Terzo match di giornata (inizio o… -