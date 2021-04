LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA: le azzurre si giocano l’accesso alla finale per il 3° posto (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Scozia-Italia 17.45 L’Irlanda ha quindi chiuso in seconda posizione il gruppo B, dietro alla Francia e davanti al Galles. La vincente della sfida dello Scotstoun Stadium affronterà proprio la formazione irlandese. 17.43 Scozia e Italia sono impossibilitate a lottare per la prima posizione del girone: l’Inghilterra con due vittorie ha centrato il pass per la finale. Nell’atto conclusivo le campionesse del Mondo in carica affronteranno la Francia che ha regolato l’Irlanda questo pomeriggio per 56-15. 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scozia-Italia, match che chiude il gruppo A ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione17.45 L’Irlanda ha quindi chiuso in seconda posizione il gruppo B, dietroFrancia e davanti al Galles. La vincente della sfida dello Scotstoun Stadium affronterà proprio la formazione irlandese. 17.43sono impossibilitate a lottare per la prima posizione del girone: l’Inghilterra con due vittorie ha centrato il pass per la. Nell’atto conclusivo le campionesse del Mondo in carica affronteranno la Francia che ha regolato l’Irlanda questo pomeriggio per 56-15. 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidi, match che chiude il gruppo A ...

