LIVE Scozia-Italia 7-12, Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA: le scozzesi provano a tornare sotto (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Scozia-Italia 32? Calcio di punizione per la formazione di casa che guadagna tanti metri e ribalta la situazione. 31? Fase confusa della partita con diverse rimesse laterali per entrambe le squadre che non riescono però a colpire. 29? Fuorigioco segnalato dal direttore di gara e la Scozia riparte da una touche. 28? Trova il varco Beatrice Rigoni! Ma l'Mto review annulla tutto: l'azzurra aveva perso il pallone sulla linea di meta. C'è comunque la mischia per le ragazze Italiane. 27? Tanti palloni riciclati dalle azzurre che provano a risalire il campo. Adesso la squadra di Di Giandomenico arriva nei cinque metri. 25? Dalla rimessa laterale le scozzesi sfruttano tutta la loro fisicità e riescono ad ...

