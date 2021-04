LIVE Scozia-Italia 20-41, Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA: le azzurre stravincono e raggiungono l’Irlanda nella finale per il 3° posto (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Scozia-Italia 19.52 La DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia finisce qui. Grazie per averci seguito in questo splendido trionfo delle azzurre e a sabato prossimo per la partita conclusiva. 19.51 L’Italia tornerà in campo a Parma sabato prossimo alle 13.00 contro l’Irlanda per giocarsi il terzo posto in questo Sei Nazioni 2021. 19.49 Un’Italia champagne quella vista in Scozia. Addirittura sette le mete segnate dalla nazionale Italiana che domina in lungo e in largo la partita, gestendola per tutti gli ottanta minuti di gioco. Partita di grande qualità soprattutto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione19.52 Latestuale difinisce qui. Grazie per averci seguito in questo splendido trionfo dellee a sabato prossimo per la partita conclusiva. 19.51 L’tornerà in campo a Parma sabato prossimo alle 13.00 controper giocarsi il terzoin questo Sei2021. 19.49 Un’champagne quella vista in. Addirittura sette le mete segnate dalla nazionalena che domina in lungo e in largo la partita, gestendola per tutti gli ottanta minuti di gioco. Partita di grande qualità soprattutto ...

