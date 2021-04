LIVE Scozia-Italia 13-24, Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA: le azzurre centrano la quarta meta! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Scozia-Italia 48? Una vittoria oggi avrebbe anche vantaggi ulteriori alla singola partita: il percorso di qualificazione mondiale passerebbe da un incontro contro la Scozia e questo può essere un bel vantaggio psicologico. 47? Nelson non sbaglia un calcio semplice: 13-24. 46? Indisciplina Italiana con un placcaggio troppo alto. Va per i pali la Scozia con Nelson. 45? Con questa meta arriva anche il punto di bonus per le azzurre, anche se oggi conta solo vincere, qualsiasi sia il punteggio. 44? Non converte Sillari, ma l’Italia ha il doppio break di vantaggio. 43? Rigoni trova l’inserimento di Barattin che comincia a tagliare il campo: riesce a recuperare la difesa scozzese. Poi ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione48? Una vittoria oggi avrebbe anche vantaggi ulteriori alla singola partita: il percorso di qualificazione mondiale passerebbe da un incontro contro lae questo può essere un bel vantaggio psicologico. 47? Nelson non sbaglia un calcio semplice: 13-24. 46? Indisciplinana con un placcaggio troppo alto. Va per i pali lacon Nelson. 45? Con questa meta arriva anche il punto di bonus per le, anche se oggi conta solo vincere, qualsiasi sia il punteggio. 44? Non converte Sillari, ma l’ha il doppio break di vantaggio. 43? Rigoni trova l’inserimento di Barattin che comincia a tagliare il campo: riesce a recuperare la difesa scozzese. Poi ...

infoitsport : LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA: le azzurre si giocano l'accesso alla finale per il 3° posto - infoitsport : LIVE Scozia-Italia | Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA | le azzurre si giocano l'accesso alla finale per il 3° pos… - infoitsport : LIVE - Scozia-Italia: Rugby Sei Nazioni femminile 2021 risultato e punteggio in DIRETTA - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI Castello di Mey, Scozia - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 12/04/2015. A supporto del loro 16esimo album, 'The Big Music', i SIMPLE MINDS suonano una serie di date nella loro Scozia. S… -