LIVE Scozia-Italia 0-12, Sei Nazioni rugby donne in DIRETTA: Rigoni porta avanti le azzurre! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Scozia-Italia 11? Palla recuperata dalle ragazze di Di Giandomenico con Ostuni Minuzzi che trova il capitano Manuela Furlan: per lei c’è un’autostrada per affondare ed arrivare fino in fondo. 12-0 per le azzurre! 10? META Italia! IN RIPARTENZA IL CAPITANO! MANUELA FURLAN! 8? Proprio dalla seconda mischia Furlan trova la corsa di Beatrice Rigoni che è imprendibile per la retroguardia avversaria con la sua falcata. Sillari converte anche i punti che valgono il 7-0. Ottima partenza per le azzurre! 7? META Italia! BEATRICE Rigoni porta avanti LE azzurre! 6? Buona azione dell’Italia con i metri ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione11? Palla recuperata dalle ragazze di Di Giandomenico con Ostuni Minuzzi che trova il capitano Manuela Furlan: per lei c’è un’autostrada per affondare ed arrivare fino in fondo. 12-0 per le10? META! IN RIPARTENZA IL CAPITANO! MANUELA FURLAN! 8? Proprio dalla seconda mischia Furlan trova la corsa di Beatriceche è imprendibile per la retroguardia avversaria con la sua falcata. Sillari converte anche i punti che valgono il 7-0. Ottima partenza per le7? META! BEATRICELE6? Buona azione dell’con i metri ...

