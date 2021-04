LIVE Ruse-Paolini | Romania-Italia King Cup in DIRETTA | cambi di formazione per Niculescu e Garbin!

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 A breve l’ingresso in campo delle giocatrici. 12.50 In caso di sfida invece tra Martina Trevisan e Irina Maria Bara si sarebbe trattato del secondo confronto: la rumena sarebbe partita favorita considerando il successo del 2019 a Rabat. 12.48 Secondo confronto tra Elena Gabrielae Jasmine: l’na ha vinto per 6-3 6-4 l’unico confronto nel 2016 proprio ina Mamaia. 12.46 Sarà dunque la tennista #104 al mondo a provare a giocarsi il primo match point dell’. Da capire i motivi delo di: probabile abbia influenzato la durata del match di ieri di Martina Trevisan. 12.44 Intanto notizie dell’ultim’ora giungono da Cluj: ci sono dei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 L'Italia è avanti 2-0 nel computo totale in questi playoff: Martina Trevisan contro Irina Maria Bara proverà a chiudere i giochi sfruttando il primo mat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Billie Jean King Cup 2021, Romania-Italia 0-2: Martina Trevisan vince una battaglia durissima contro Mihaela Buzarnescu - Billie Jean King Cup 2021, l'Italia ...