LIVE Ruse-Paolini 1-6 6-3 6-4, Romania-Italia King Cup in DIRETTA: la rumena porta a casa il primo punto! Rimontata l’azzurra (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 Diamo un’occhiata alle statistiche in attesa del quarto singolare dei playoff tra Romania e Italia in corso a Cluj nella Sala Polivalenta. 15.43 Finisce qui il terzo singolare dei playoff tra Romania e Italia! Il primo match della seconda giornata viene vinto da Elena Gabriela Ruse per 1-6 6-3 6-4 contro Jasmine Paolini. Una rimonta che consegna il primo punto alla nazionale di casa che tiene vivo il confronto dopo le due sconfitte di ieri. l’azzurra, dopo il primo set dominato e vinto per 6 giochi a 1, ha subito il rientro in partita della #168 al mondo che nonostante le chance sprecate e i tanti errori, alla fine ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Diamo un’occhiata alle statistiche in attesa del quarto singolare dei playoff train corso a Cluj nella Sala Polivalenta. 15.43 Finisce qui il terzo singolare dei playoff tra! Ilmatch della seconda giornata viene vinto da Elena Gabrielaper 1-6 6-3 6-4 contro Jasmine. Una rimonta che consegna ilpunto alla nazionale diche tiene vivo il confronto dopo le due sconfitte di ieri., dopo ilset dominato e vinto per 6 giochi a 1, ha subito il rientro in partita della #168 al mondo che nonostante le chance sprecate e i tanti errori, alla fine ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ruse-Paolini 1-6 6-3 4-1 Romania-Italia King Cup in DIRETTA: doppio break della rumena! - #Ruse-Paolini… - zazoomblog : LIVE Ruse-Paolini 1-6 5-2 Romania-Italia King Cup in DIRETTA: break dell’azzurra e set ancora aperto! - #Ruse-Paol… - zazoomblog : LIVE Ruse-Paolini 1-6 4-1 Romania-Italia King Cup in DIRETTA: break della rumena! Passaggio a vuoto dell’azzurra -… - federtennis : A Cluj Jasmine Paolini affronta Ruse nella giornata decisiva per la qualificazione della Billie Jean King Cup! Se… - SuperTennisTv : Giornata decisiva a Cluj: seguiamo live il primo match del giorno ???? Ruse ?? Paolini ???? ???? -