LIVE Ruse-Paolini 1-6 6-3 4-1, Romania-Italia King Cup in DIRETTA: doppio break della rumena! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Bravissima Paolini a resistere alle accelerazioni di Ruse: in rete il diritto della rumena. 0-15 Gran rovescio diagonale in risposta dell’azzurra. 1-4 break Ruse! Partita ora complicata da recuperare per l’azzurra. 30-40 PALLA break Ruse! Errore dal centro del campo di Paolini. 30-30 Risposta profonda di Ruse che poi trova il corridoio con il rovescio lungolinea. 15-30 Errore clamoroso di Ruse con la volée di diritto dopo il recupero di diritto dell’azzurra. 0-30 Gran rovescio lungolinea di Ruse. 0-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale di Paolini nel tentativo di respingere l’ottima risposta ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Bravissimaa resistere alle accelerazioni di: in rete il dirittorumena. 0-15 Gran rovescio diagonale in risposta dell’azzurra. 1-4! Partita ora complicata da recuperare per l’azzurra. 30-40 PALLA! Errore dal centro del campo di. 30-30 Risposta profonda diche poi trova il corridoio con il rovescio lungolinea. 15-30 Errore clamoroso dicon la volée di diritto dopo il recupero di diritto dell’azzurra. 0-30 Gran rovescio lungolinea di. 0-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale dinel tentativo di respingere l’ottima risposta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ruse-Paolini 1-6 5-2 Romania-Italia King Cup in DIRETTA: break dell’azzurra e set ancora aperto! - #Ruse-Paol… - zazoomblog : LIVE Ruse-Paolini 1-6 4-1 Romania-Italia King Cup in DIRETTA: break della rumena! Passaggio a vuoto dell’azzurra -… - federtennis : A Cluj Jasmine Paolini affronta Ruse nella giornata decisiva per la qualificazione della Billie Jean King Cup! Se… - SuperTennisTv : Giornata decisiva a Cluj: seguiamo live il primo match del giorno ???? Ruse ?? Paolini ???? ???? -