LIVE Romania-Italia | King Cup in DIRETTA | tra poco comincia la seconda giornata di playoff

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 L’è avanti 2-0 nel computo totale in questi: Martina Trevisan contro Irina Maria Bara proverà a chiudere i giochi sfruttando il primo match point. 12.30 Buongiorno e bentrovati alladei match di singolare delladel confronto tra, sfida valida per i play-off della Billie JeanCup 2021. Billie JeanCup 2021,0-2: Martina Trevisan vince una battaglia durissima contro Mihaela Buzarnescu – Billie JeanCup 2021, l’col piede giusto: Cocciaretto supera ...

per 2 - 0 sulla Romania al termine della prima giornata della sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, in corso sul veloce indoor della Sala Polivalenta a Cluj. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 L'Italia è avanti 2-0 nel computo totale in questi playoff: Martina Trevisan contro Irina Maria Bara proverà a chiudere i giochi sfruttando il primo match point. Diretta Romania Italia streaming video tv: orario e risultato live, seconda giornata dei playoff della Billie Jean King Cup 2021 (Fed Cup).