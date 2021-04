LIVE Romania-Italia 1-3, Billie Jean King Cup in DIRETTA: Elisabetta Cocciaretto regala la vittoria alla squadra azzurra (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA vittoria DI Elisabetta Cocciaretto LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI JASMINE PAOLINI Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. L’Italia si qualifica per i preliminari del tabellone principale della Billie Jean King Cup del prossimo anno. Un ottimo risultato per la squadra capitanata da Tathiana Garbin, che ha mostrato grande grinta e carattere in questa due giorni di Cluj-Napoca. Una maratona incredibile, una partita durissima che ha sfiorato le tre ore di gioco. Elisabetta Cocciaretto regala il punto decisivo all’Italia, che supera per 3-1 la ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADILA CRONACA DELLA SCONFITTA DI JASMINE PAOLINI Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. L’si qualifica per i preliminari del tabellone principale dellaCup del prossimo anno. Un ottimo risultato per lacapitanata da Tathiana Garbin, che ha mostrato grande grinta e carattere in questa due giorni di Cluj-Napoca. Una maratona incredibile, una partita durissima che ha sfiorato le tre ore di gioco.il punto decisivo all’, che supera per 3-1 la ...

