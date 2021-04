LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: via alle FP4, Valentino Rossi testa il passo gara (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 alle 11.00 E alle 14.00 14.30: VIA ALLA FP4! Un turno importante per provare il passo gara. 14.27: Importante, dunque, la FP4 per verificare la consistenza di tutti i pacchetti a disposizione dei piloti. 14.24: Stesso discorso per Valentino Rossi e Marc Marquez: il “Dottore” ha siglato il 14° tempo a 0?868, manifestando ancora dei problemi soprattutto nell’ultimo settore del circuito, mentre l’asso nativo di Cervera si è classificato immediatamente alle spalle di Valentino (15° a 0?901 dalla vetta), facendo capire di non essere al top della condizione in un contesto meno ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F111.00 E14.00 14.30: VIA ALLA FP4! Un turno importante per provare il. 14.27: Importante, dunque, la FP4 per verificare la consistenza di tutti i pacchetti a disposizione dei piloti. 14.24: Stesso discorso pere Marc Marquez: il “Dottore” ha siglato il 14° tempo a 0?868, manifestando ancora dei problemi soprattutto nell’ultimo settore del circuito, mentre l’asso nativo di Cervera si è classificato immediatamentespdi(15° a 0?901 dalla vetta), facendo capire di non essere al top della condizione in un contesto meno ...

