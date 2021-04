LIVE MotoGP | GP Portogallo in DIRETTA | perché è stata annullata la pole a Bagnaia 17° Valentino Rossi | 6° Marquez

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELDIPERCHÈ ÈCANCELLATA LAPOSITION DI? TUTTI I MOTIVI E LE CAUSE LADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 16.05 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 16.05 La classifica della Q2: 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 334.3 1’38.862 2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’38.951 0.089 / 0.089 3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’38.991 0.129 / 0.040 4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team ...

SkySportMotoGP : ? #MM93 e Mir passano in Q2 ? Fuori Rossi e Pol Espargarò LIVE ? - gponedotcom : LIVE Bar Sport alle 21:30 - Una bandiera gialla scippa la pole a Bagnaia: VIDEO - Le qualifiche hanno regalato la p… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (F1 e MotoGP, Gazzetta Paddock Live con Liuzzi, Caffi, Reggiani e Lega) è stato pubbli… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Portimao Qualifiche: beffa @PeccoBagnaia , la pole a @FabioQ20 , @marcmarquez93 sesto - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | GP Portimao: le Qualifiche in DIRETTA (live e foto) - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

Tante offerte ti aspettano!Qualifica 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha1:38.862 2 42 Alex Rins ...di Fabio Belli) DIRETTA/ Qualifichestreaming: Martin si prende la pole position a Doha! DIRETTA: Q1, SI FA SUL SERIO! Prosegue la direttacon le prove libere FP4 del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.59 Il miglior italiano è dunque Franco Morbidelli, quinto. Applausi per M ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 15.59 Il miglior italiano è dunque Franco Morbidelli, quinto. Applausi per M ...