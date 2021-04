LIVE MotoGP | GP Portogallo in DIRETTA | l’amarezza di Valentino Rossi “Cosa vi devo dire?” Bagnaia | “Regole da cambiare”

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELDIPERCHÈ È STATA CANCELLATA LA POLE POSITION DI? TUTTI I MOTIVI E LE CAUSE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELLAVIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE: “SONO PREOCCUPATO, MI ASPETTA UNA GARA DIFFICILE” FRANCESCO: “IMPOSSIBILE VEDERE LE BANDIERA, BISOGNA MODIFICARE LE” FABIO QUARTARARO: “LA POLE POSITION E’ DI, HA FATTO UN TEMPO ASSURDO” MAVERICK VINALES: “NON SONO ANDATO SUL VERDE! MI TROVO BENE CON LA MOTO” MARC MARQUEZ: “OGGI MI SONO SENTITO PEGGIO” LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELLA MOTO2 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DELLA ...

SkySportMotoGP : ? #MM93 e Mir passano in Q2 ? Fuori Rossi e Pol Espargarò LIVE ? - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: pole fantasma di Bagnaia, la causa della beffa. Zarco e Oliveira i 'colpevoli' - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: perché è stata annullata la pole a Bagnaia. 17° Valentino Rossi, 6° Marquez - gponedotcom : LIVE Bar Sport alle 21:30 - Una bandiera gialla scippa la pole a Bagnaia: VIDEO - Le qualifiche hanno regalato la p… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (F1 e MotoGP, Gazzetta Paddock Live con Liuzzi, Caffi, Reggiani e Lega) è stato pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

Per vedere tutte le gare di ?, Moto2 e Moto3su DAZN OMNISPORT - 17 - 04 - 2021 20:05: Gran Premio di Doha, le fotoGuarda lasu DAZN: Attiva oraIl pilota del team Petronas escluso dalla Q2 partirà domani in 17esima posizione: "Siamo abbastanza preoccupati, anche qui soffriamo". Eppure il Dottore sembra prenderla con filosofia: "Dispiace molti ...Torna l’appuntamento con l’analisi video dopo le gare di Formula 1 e MotoGP. Al termine del GP di Imola il commento in diretta video di Vitantonio Liuzzi e Alex Caffi. Torna l’appuntamento con Gazzett ...