LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: gran passo di Zarco, ora iniziano i time-attack (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 11.33 Si migliora ancora Morbidelli e sale in seconda posizione a soli 51 millesimi da Quartararo. Ora soft al posteriore anche per Valentino Rossi. 11.32 Morbidelli risale ed è 3°, ma a ben mezzo secondo da Quartararo. 11.31 Squillo di Quartararo. Il francese vola in testa in 1’39?044, ben 301 millesimi meglio di Miller. Media all’anteriore e soft al posteriore per il francese. 11.30 Marc Marquez risale si migliora ed è 10° a 7 decimi da Miller. Ora iniziano tutti ad abbassare i tempi. 11.29 In questo momento Valentino Rossi è fermo ai box. 11.29 Media all’anteriore e soft al posteriore per Morbidelli. 11.29 OLIVEira sale in quinta piazza a 0.543 da Miller. 11.28 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 11.33 Si migliora ancora Morbidelli e sale in seconda posizione a soli 51 millesimi da Quartararo. Ora soft al posteriore anche per Valentino Rossi. 11.32 Morbidelli risale ed è 3°, ma a ben mezzo secondo da Quartararo. 11.31 Squillo di Quartararo. Il francese vola in testa in 1’39?044, ben 301 millesimi meglio di Miller. Media all’anteriore e soft al posteriore per il francese. 11.30 Marc Marquez risale si migliora ed è 10° a 7 decimi da Miller. Oratutti ad abbassare i tempi. 11.29 In questo momento Valentino Rossi è fermo ai box. 11.29 Media all’anteriore e soft al posteriore per Morbidelli. 11.29 Oira sale in quinta piazza a 0.543 da Miller. 11.28 ...

