LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la lotta per la pole (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 14.03 Inizia il primo giro veloce per tutti i protagonisti. Attenzione ai limiti della pista ed il gioco delle scie. 14.03 La classifica della Q1, i tempi della prima sessione: 1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.2 1’48.845 2 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.0 1’48.980 0.135 / 0.135 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 234.7 1’49.000 0.155 / 0.020 4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 239.4 1’49.145 0.300 / 0.145 5 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 236.8 1’49.153 0.308 / 0.008 6 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 242.6 1’49.435 0.590 / 0.282 7 27 Kaito TOBA JPN CIP Green ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 14.03il primo giro veloce per tutti i protagonisti. Attenzione ai limiti della pista ed il gioco delle scie. 14.03 La classifica della Q1, i tempi della prima sessione: 1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.2 1’48.845 2 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.0 1’48.980 0.135 / 0.135 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 234.7 1’49.000 0.155 / 0.020 4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 239.4 1’49.145 0.300 / 0.145 5 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 236.8 1’49.153 0.308 / 0.008 6 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 242.6 1’49.435 0.590 / 0.282 7 27 Kaito TOBA JPN CIP Green ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Fenati passa in Q2 insieme a Fernandez Sasaki e Salac - #Moto3 #Portogallo… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche. Tra 20 minuti si parte - #Moto3 #Portogallo… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao FP3: @M16NO il più veloce, @RomanoFenati in Q1 - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao FP3: @M16NO il più veloce, @RomanoFenati in Q1 - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: italiani protagonisti nella FP3 Antonelli primo Migno e Fenati in scia -… -