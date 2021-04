LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Andrea Migno svetta nella FP3 su Rodrigo, Masià e Acosta, alle 13.35 le qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 10.48 Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per il momento clou della giornata! Buon proseguimento di giornata 10.46 Si chiude qui, dunque, la prima parte della giornata della classe più leggera. Si tornerà in pista alle 13.35 per la Q1. 10.44 Passeranno dalla Q1: Tatay, Salac, Fenati, Sasaki, Toba, Fernandez, Dupasquier, Kunii, nepa, Yamanaka, Izdihar, Rossi, Kofler e Fellon 10.43 CLASSIFICA TEMPI FP3 1 16 A. Migno 1:48.214 2 2 G. Rodrigo +0.052 3 5 J. MASIA +0.107 4 37 P. Acosta +0.120 5 40 D. BINDER +0.151 6 52 J. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDEL GP DELDI MOTOGP 10.48 Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per il momento clou della giornata! Buon proseguimento di giornata 10.46 Si chiude qui, dunque, la prima parte della giornata della classe più leggera. Si tornerà in pista13.35 per la Q1. 10.44 Passeranno dalla Q1: Tatay, Salac, Fenati, Sasaki, Toba, Fernandez, Dupasquier, Kunii, nepa, Yamanaka, Izdihar, Rossi, Kofler e Fellon 10.43 CLASSIFICA TEMPI FP3 1 16 A.1:48.214 2 2 G.+0.052 3 5 J. MASIA +0.107 4 37 P.+0.120 5 40 D. BINDER +0.151 6 52 J. ...

