LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Parlati ed Esposito ai ripescaggi (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02: Uno shido per Shoka 15.01: Ci prova Giovanni Esposito contro il bielorusso Shoka per centrare la finale per il terzo posto della categoria -73 kg 15.00: Arriva il terzo shido per Maria Centracchio che dunque esce di scena con il settimo posto 14.59: Soluzione al golden score 14.56: Secondo shido per Centracchio 14.55: uno shido anche per Fazliu a metà incontro 14.54: uno shido per Centracchio 14.52: In pedana Centracchio contro la kosovara Fazliu 14.48: Così’ le semifinali della categoria -73 kg uomini: Butbul (Isr)-Ciloglu (Tur) e Gjako0va (Kos)-Stump (Tur) 14.47: Il turco Albayrak è l’ultimo a raggiungere le semifinali della categoria -81 kg. Così le semifinali: Casse (Bel)-Ivanov (Bul), Eguridze (Por)-Albayrak (Tur) 14.43: nel primo turno dei ripescaggi ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02: Uno shido per Shoka 15.01: Ci prova Giovannicontro il bielorusso Shoka per centrare la finale per il terzo posto della categoria -73 kg 15.00: Arriva il terzo shido per Maria Centracchio che dunque esce di scena con il settimo posto 14.59: Soluzione al golden score 14.56: Secondo shido per Centracchio 14.55: uno shido anche per Fazliu a metà incontro 14.54: uno shido per Centracchio 14.52: In pedana Centracchio contro la kosovara Fazliu 14.48: Così’ le semifinali della categoria -73 kg uomini: Butbul (Isr)-Ciloglu (Tur) e Gjako0va (Kos)-Stump (Tur) 14.47: Il turco Albayrak è l’ultimo a raggiungere le semifinali della categoria -81 kg. Così le semifinali: Casse (Bel)-Ivanov (Bul), Eguridze (Por)-Albayrak (Tur) 14.43: nel primo turno dei...

Advertising

zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Centracchio cerca punti olimpici Basile e Parlati mine vaganti - #Europei… - infoitsport : LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: MANUEL LOMBARDO CAMPIONE D'EUROPA!!! Odette Giuffrida d'argento! - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida d’argento! Manuel Lombardo combatte per l’oro! - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida ancora in finale! Semifinale per Manuel Lombardo! Pantano out a… -