LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Giovanni Esposito in finale per il bronzo! Parlati ai ripescaggi (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08: Nella categoria -63 kg donne la finale sarà tra la slovena Trstenjak che ha sconfitto l'olandese Vermeer e la russa Davydova che ha battuto la slovena Leski. Finali per il terzo posto: Fazliu (Kos)-Vermeer (Ned) e Leski (Slo)-Ozdoba-Blach (Pol) 15.05: Combatterà per il bronzo Giovanni Esposito!!! Costringe al terzo shido il bielorusso Shoka e vince il ripescaggio. Lo vedremo dopo le 17 combattere per salire sul podio 15.04: Secondo shido per Shoka, superata metà dell'incontro 15.02: Uno shido per Shoka 15.01: Ci prova Giovanni Esposito contro il bielorusso Shoka per centrare la finale per il terzo posto della categoria -73 kg 15.00: Arriva il terzo shido per Maria Centracchio che dunque ...

