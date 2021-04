LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Giovanni Esposito e Christian Parlati in finale per il bronzo! Final block alle 17 (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 17 per il Final block. A più tardi! 15.58: Sono due dunque gli azzurri che hanno centrato l’accesso alla Finale per il bronzo e cercheranno di rimpinguare il bottino di medaglie italiano: Christian Parlati nella categoria -81 kg che affronterà il portoghese Egutidze e Giovanni Esposito nella categoria -73 kg che se la vedrà con lo svizzero Stump 15.56: Il belga Casse vince la seconda semiFinale e raggiunge in Finale il turco Albayrak. Finali per il terzo posto della categoria -81 kg: Parlati (Ita)-Egutidze ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59: Grazie per averci seguito, appuntamento17 per il. A più tardi! 15.58: Sono due dunque gli azzurri che hanno centrato l’accesso allaper il bronzo e cercheranno di rimpinguare il bottino di medaglie italiano:nella categoria -81 kg che affronterà il portoghese Egutidze enella categoria -73 kg che se la vedrà con lo svizzero Stump 15.56: Il belga Casse vince la seconda semie raggiunge inil turco Albayrak.i per il terzo posto della categoria -81 kg:(Ita)-Egutidze ...

