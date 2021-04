LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Giovanni Esposito avanza nei -73 kg (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05: Lo svedese Macias supera al golden score il rumeno Sulca e vola agli ottavi della categoria -73 kg 12.03: nella categoria -73 raggiungono gli ottavi di finale il russo Mogushkov che supera il polacco Stodolski, l’armeno Karapetian che batte il moldavo Andries e il turco Ciloglu che batte l’olandese Nunes dos Santos 12.00: dopo sette minuti e 49 secondi di golden score il tedesco Vennekold batte il belga J. Casse e affronterà Giovanni Esposito negli ottavi di finale della categoria -73 kg 11.55: Superano il secondo turno e si qualificano per gli ottavi della categoria -81 kg uomini l’azero Heydarov che batte il tedesco Bloechl e il belga Chouchi che batte il francese Djalo 11.48: Il prossimo azzurro in gara sarà Fabio Basile 11.43: Matthias Casse è il primo qualificato ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05: Lo svedese Macias supera al golden score il rumeno Sulca e vola agli ottavi della categoria -73 kg 12.03: nella categoria -73 raggiungono gli ottavi di finale il russo Mogushkov che supera il polacco Stodolski, l’armeno Karapetian che batte il moldavo Andries e il turco Ciloglu che batte l’olandese Nunes dos Santos 12.00: dopo sette minuti e 49 secondi di golden score il tedesco Vennekold batte il belga J. Casse e affronterànegli ottavi di finale della categoria -73 kg 11.55: Superano il secondo turno e si qualificano per gli ottavi della categoria -81 kg uomini l’azero Heydarov che batte il tedesco Bloechl e il belga Chouchi che batte il francese Djalo 11.48: Il prossimo azzurro in gara sarà Fabio Basile 11.43: Matthias Casse è il primo qualificato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Centracchio cerca punti olimpici Basile e Parlati mine vaganti - #Europei… - infoitsport : LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: MANUEL LOMBARDO CAMPIONE D'EUROPA!!! Odette Giuffrida d'argento! - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida d’argento! Manuel Lombardo combatte per l’oro! - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida ancora in finale! Semifinale per Manuel Lombardo! Pantano out a… -