LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Esposito e Centracchio volano ai quarti. Parlati e Basile agli ottavi! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Lo svedese Macias batte il portoghese Fernando e avanza ai quarti nella categoria -73 kg. E’ il momento di Basile contro lo svizzero Stump 13.39: nella categoria -81 kg raggiungono i quarti il bhelga Chouchi che ha battuto J. Ungvari e il belga Casse che ha superato l’azero Heydarov 13.38. Ai quarti anche il russo Mogushkov che supera l’armeno Karapetian 13.37: nella categoria -73 kg volano ai quarti il kosovaro Gjakova che batte il tedesco Zingg e il turco Ciloglu che batte l’ungherese M. Ungvari 13.34: Tra poco sarà il momento di Parlati e di Basile 13.33: sarà l’israeliano Butbul l’avversario di Giovanni Esposito ai quarti. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41: Lo svedese Macias batte il portoghese Fernando e avanza ainella categoria -73 kg. E’ il momento dicontro lo svizzero Stump 13.39: nella categoria -81 kg raggiungono iil bhelga Chouchi che ha battuto J. Ungvari e il belga Casse che ha superato l’azero Heydarov 13.38. Aianche il russo Mogushkov che supera l’armeno Karapetian 13.37: nella categoria -73 kgaiil kosovaro Gjakova che batte il tedesco Zingg e il turco Ciloglu che batte l’ungherese M. Ungvari 13.34: Tra poco sarà il momento die di13.33: sarà l’israeliano Butbul l’avversario di Giovanniai. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Centracchio cerca punti olimpici Basile e Parlati mine vaganti - #Europei… - infoitsport : LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: MANUEL LOMBARDO CAMPIONE D'EUROPA!!! Odette Giuffrida d'argento! - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida d’argento! Manuel Lombardo combatte per l’oro! - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2021 in DIRETTA: Odette Giuffrida ancora in finale! Semifinale per Manuel Lombardo! Pantano out a… -