LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Centracchio cerca punti olimpici, Basile e Parlati mine vaganti (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tabelloni degli italiani – Speranze di medaglia azzurre – Ranking olimpici alla vigilia degli Europei – Programma odierno – L’oro di Manuel Lombardo – L’argento di Odette Giuffrida – La cronaca della prima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di Judo, in corso di svolgimento alla Altice Arena di Lisbona fino a domani, domenica 18 aprile. Dopo l’avvio esaltante per la squadra azzurra, che ieri ha conquistato un oro con Manuel Lombardo e un argento con Odette Giuffrida, il programma della manifestazione prosegue con un day-1 estremamente interessante anche in chiave azzurra, con l’Italia che schiera cinque ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATabelloni degli italiani – Speranze di medaglia azzurre – Rankingalla vigilia degli– Programma odierno – L’oro di Manuel Lombardo – L’argento di Odette Giuffrida – La cronaca della prima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dei CampionatiSeniordi, in corso di svolgimento alla Altice Arena di Lisbona fino a domani, domenica 18 aprile. Dopo l’avvio esaltante per la squadra azzurra, che ieri ha conquistato un oro con Manuel Lombardo e un argento con Odette Giuffrida, il programma della manifestazione prosegue con un day-1 estremamente interessante anche in chiave azzurra, con l’Italia che schiera cinque ...

