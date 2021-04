LIVE Conegliano-Novara 3-2 volley in DIRETTA: le Pantere vincono una battaglia di 3 ore! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della serie – Programma, Orari, Tv e streaming 23:30 Le Pantere vincono gara-1 e si avvicinano sempre di più allo Scudetto. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 15-9 Murone di Wolosz su Bosetti, è finita! 14-9 Pipe di Egonu, sono cinque match-point per Conegliano. 13-9 Diagonale stretta pauroso di Egonu. 12-9 Non passa la battuta di Fahr. 12-8 Egonu imperiosa. 11-8 Bordata di Washington dal centro. 10-7 Smarzek passa in parallela. 10-6 Ancora Sylla, che porta le sua a +4. 9-6 Sylla non sbaglia più un colpo, Novara chiama time-out. 8-6 Pallonetto vincente di Bosetti. 8-5 Mani-out di Egonu, che rompe in due il set. 7-5 Esce il primo tempo di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della serie – Programma, Orari, Tv e streaming 23:30 Legara-1 e si avvicinano sempre di più allo Scudetto. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 15-9 Murone di Wolosz su Bosetti, è finita! 14-9 Pipe di Egonu, sono cinque match-point per. 13-9 Diagonale stretta pauroso di Egonu. 12-9 Non passa la battuta di Fahr. 12-8 Egonu imperiosa. 11-8 Bordata di Washington dal centro. 10-7 Smarzek passa in parallela. 10-6 Ancora Sylla, che porta le sua a +4. 9-6 Sylla non sbaglia più un colpo,chiama time-out. 8-6 Pallonetto vincente di Bosetti. 8-5 Mani-out di Egonu, che rompe in due il set. 7-5 Esce il primo tempo di ...

