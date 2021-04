LIVE Buzarnescu-Cocciaretto, Romania-Italia 1-2 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana vuole regalare la vittoria alle azzurre (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 L’Italia si affida dunque alla marchigiana per evitare di trovarsi a giocare tutto al doppio. Cocciaretto ha dominato il suo match contro Bara, mentre Buzarnescu è reduce dalla battaglia di oltre tre ore persa contro Trevisan. 15.59 Saranno Elisabetta Cocciaretto e Mihaela Buzarnescu a scendere in campo per il quarto singolare. 15.56 Incontri ancora apertissimi tra Gran Bretagna e Messico, con i padroni di casa avanti 2-1 ma al momento gioco sospeso per i funerali del Principe Filippo, e tra Polonia e Brasile. 15.54 Intanto sono qualificate al turno preliminare verso le Finals 2022 anche il Canada e la Lettonia dopo le vittorie su Serbia ed India. Inoltre l’Ucraina ha disputato anche il quarto match ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 L’si affida dunque allaper evitare di trovarsi a giocare tutto al doppio.ha dominato il suo match contro Bara, mentreè reduce dalla battaglia di oltre tre ore persa contro Trevisan. 15.59 Saranno Elisabettae Mihaelaa scendere in campo per il quarto singolare. 15.56 Incontri ancora apertissimi tra Gran Bretagna e Messico, con i padroni di casa avanti 2-1 ma al momento gioco sospeso per i funerali del Principe Filippo, e tra Polonia e Brasile. 15.54 Intanto sono qualificate al turno preliminare verso le Finals 2022 anche il Canada e la Lettonia dopo le vittorie su Serbia ed India. Inoltre l’Ucraina ha disputato anche il quarto match ...

Advertising

infoitsport : LIVE Buzarnescu-Trevisan 2-6 6-2 6-6, Romania-Italia King Cup in DIRETTA: si gira sul 3-3 al tie-break decisivo - infoitsport : LIVE Buzarnescu-Trevisan 2-6 6-2 6-7, Romania-Italia King Cup in DIRETTA: l'azzurra vince un match fiume, azzurre a… - zazoomblog : LIVE Buzarnescu-Trevisan 2-6 6-2 6-6 Romania-Italia King Cup in DIRETTA: Martina si salva ancora! - #Buzarnescu-Tr… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Billie Jean King Cup 2021 - Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan esordiscono rispettivamente co… -