LIVE Buzarnescu-Cocciaretto 5-7 3-2, Romania-Italia BJK Cup in DIRETTA: la rumena avanti di un break (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il dritto della rumena. 3-3 CONTRObreak! Bella reazione dell’azzurra. 40-A Palla break per Cocciaretto. 40-40 Doppio fallo della rumena. 40-30 Risposta lunghissima dell’azzurra. 30-15 Errore a rete dell’azzurra. 15-15 Risposta vincente di Cocciaretto 3-2 break della rumena che si porta avanti nel 2° set 30-40 Buzarnescu mette fuori la risposta. 15-40 Due palle break per la rumena. 15-30 Doppio fallo di Elisabetta. 15-15 Gran dritto di Cocciaretto. 2-2 Bel game vinto da Buzarnescu. 40-15 Lungo il pallonetto di Cocciaretto. 30-15 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 In rete il dritto della. 3-3 CONTRO! Bella reazione dell’azzurra. 40-A Pallaper. 40-40 Doppio fallo della. 40-30 Risposta lunghissima dell’azzurra. 30-15 Errore a rete dell’azzurra. 15-15 Risposta vincente di3-2dellache si portanel 2° set 30-40mette fuori la risposta. 15-40 Due palleper la. 15-30 Doppio fallo di Elisabetta. 15-15 Gran dritto di. 2-2 Bel game vinto da. 40-15 Lungo il pallonetto di. 30-15 ...

