LIVE Buzarnescu-Cocciaretto 5-7 0-1 | Romania-Italia BJK Cup in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 In rete il dritto della rumena. 15-15 Rovescio vincente del. 0-1 Bel game vinto da40-30 Palla corta in rete della rumena. 30-30 Lungo il rovescio di. 15-30 Sbaglia la risposta la rumena. 0-30 Lungo il dritto di Elisabetta. 0-15 Ilquindici del secondo set è di. 5-7SET! Elisabetta vincente unset durissimo e durato un’ora e venti minuti di gioco. 15-40 DUE SET POINT! 15-30 Rovescio in corridoio della rumena. 15-15non controlla il rovescio. 15-0 Non passa il rovescio di. 5-6 Game fondamentale vinto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Buzarnescu

... in corso sul veloce indoor della Sala Polivalenta a Cluj (su SuperTennis) e che mette in ... che ha sconfitto per 6 - 2 2 - 6 7 - 6(5), dopo tre ore e 6 minuti di lotta, Mihaela, numero ...LL Non prima delle 9:00 F. Ferreira Silva Q vs N. Kyrgios 1573 Arena (ore 1:00) F. Coria ... mentre attraverso il servizio di- Streaming di 'Eurosport Player' - accessibile da PC, ...Diretta Romania Italia streaming video tv: orario e risultato live, seconda giornata dei playoff della Billie Jean King Cup 2021 (Fed Cup).CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 L'Italia si affida dunque alla marchigiana per evitare di trovarsi a giocare tutto al doppio. Cocciaretto ha dominato il suo match contro Bara, mentre B ...