LIVE – Atalanta-Juventus, Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 17 aprile 2021) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Atalanta-Juventus, match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna di sabato 17 aprile il tecnico bianconero si presenterà ai microfoni dei cronisti per presentare i temi in vista della sfida contro i liguri, che può rappresentare un importante crocevia della stagione. COME SEGUIRE LA conferenza stampa Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 12.20 – Amici di Sportface, benvenuti alla DIRETTA testuale della conferenza stampa di Andrea Pirlo. A breve le parole del tecnico ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ladelladi Andreaalla vigilia di, match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna di sabato 17 aprile il tecnico bianconero si presenterà ai microfoni dei cronisti per presentare i temi in vista della sfida contro i liguri, che può rappresentare un importante crocevia della stagione. COME SEGUIRE LASportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA12.20 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale delladi Andrea. A breve le parole del tecnico ...

Advertising

MarcoMntl : RT @Atalanta_BC: ?? Primavera a Zingonia #AtalantaRoma, così in campo alle 13! The official lineups! ???? - Atalanta_BC : ?? Primavera a Zingonia #AtalantaRoma, così in campo alle 13! The official lineups! ???? - gilnar76 : Conferenza stampa Pirlo LIVE: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - tuttoatalanta : DIRETTA PRIMAVERA 1 / A Zingonia big match tra Atalanta e Roma, domani il live dalle 13 - junews24com : Conferenza stampa Pirlo: quando parla il tecnico alla vigilia di Atalanta Juve - -