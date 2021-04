L'Italia riparte il 26 aprile, dai ristoranti allo sport: il calendario delle aperture (Di sabato 17 aprile 2021) Con il ripristino della zona gialla il governo avvia una road map di aperture graduali: resta il coprifuoco e cambiano le regole per gli spostamenti. Ecco tutte le date ... Leggi su today (Di sabato 17 aprile 2021) Con il ripristino della zona gialla il governo avvia una road map digraduali: resta il coprifuoco e cambiano le regole per gli spostamenti. Ecco tutte le date ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia riparte Cinema, teatri, musei e sport: cosa cambia dal 26 aprile Livorno 17 aprile 2021 L'italia riparte, dopo la conferenza stampa del 16 aprile di Mario Draghi e del ministro Roberto Speranza, ecco cosa cambia Teatri, cinema e musei potranno aprire in zona gialla Dovranno essere ...

Bar e ristoranti, dal 26 aprile il ritorno anche alle cene Livorno 17 aprile 2021 L'italia riparte, dopo la conferenza stampa del 16 aprile di Mario Draghi e del ministro Roberto Speranza, ecco cosa cambia Bar e ristoranti, il piacere di essere serviti al tavolo a pranzo e cena L'...

Volley: Jvc, riparte la Prima divisione femminile Riparte l’attività della Prima divisione femminile della Jvc Civita Castellana. Le ragazze di coach Roberta Testa si sono ritrovate la scorsa settimana in palestra per prepararsi all’inizio ufficiale ...

Ecco il calendario delle riaperture decise dal governo Il governo ha messo a punto un calendario che possa portare alla graduale ripresa delle attività. Ecco, punto per punto, le date annunciate dal premier Draghi.

