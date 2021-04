L' Italdonne torna tra le grandi | Romania k o | c' è il posto in Coppa per il 2022

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italdonne torna

La Gazzetta dello Sport

L'Italiatra le grandi della Billie Jean King Cup che con una nuova formula prende il posto della Fed Cup. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin ha sconfitto 3 - 1 la Romania nella sfida ......che lancia il Torneo della Nazionale Femminileospite degli studi FIR l'ex pilone dell'Italrugby Martin Castrogiovanni, ma sarà Paola Zangirolami - centro e capitana dell'nelle prime ...Secondo appuntamento per le azzurre di Andrea Di Giandomenico questo sabato a Glasgow, con l’Italdonne che affronta la Scozia nell’ultimo turno della prima fase del Sei Nazioni 2021 femminile. Con l’I ...firenze. Secondo appuntamento amichevole con l’Islanda per la Nazionale Femminile. Dopo il match disputato sabato e vinto dalle azzurre 1-0, l’Italia torna in campo oggi alle ore 16, sempre allo stadi ...