L’Isola dei Famosi | Brando Giorgi dopo il ritiro | “Ho subito il distacco della retina”

Leggi su newnotizie

(Di sabato 17 aprile 2021) In seguito alda “dei”,, attraverso il suo profilo Instagram, informa i suoi followers sul suo stato di salute. Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, in seguito ad un infortunio,è stato costretto ad abbandonare “dei”. Giovedì scorso, durante la consueta puntata serale del reality L'articolo NewNotizie.it.