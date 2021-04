L’innocente sessismo dei bambini e le scomode verità

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 aprile 2021) «Mamma, le femmine sono stupide». Formicolio al braccio sinistro, settimo sigillo che si apre, tenebre, grandine, pioggia di rane, cavallette, strage dei primogeniti, Aronne vieni qua che mi devo appoggiare al tuo bastone se no svengo e poi devo mandare a memoria “Witness for the Prosecution”. Ettore, tu stai spezzando il cuore di tua madre. Ma soprattutto, lo avrà detto in giro? Ci sono testimoni? Vuole farmi licenziare? Vuole farmi arrestare? Di certo questo piccolo figlio del patriarcato vuole rovinarmi la reputazione, dove le avrà sentite queste cose, di certo non a casa, forse alla televisione, qua siamo tutti così progressisti, così illuminati, così moderni. Sarà perché l’ho vestito di azzurro da piccolo? Sarà perché gli ho regalato le figurine della Lazio? Qualche tempo fa in un gruppo Facebook di mamme sedute sempre dalla parte della ragione si parlava della comunicazione tra ...