L’infortunio di Cristiano Ronaldo, tegola Juventus: il portoghese salta l’Atalanta (Di sabato 17 aprile 2021) La Juventus deve fare i conti con L’infortunio di Cristiano Ronaldo, tegola per l’allenatore Andrea Pirlo in vista della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. I bianconeri sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, ma pensano soprattutto alla seconda posizione occupata dal Milan. Nel match decisivo contro l’Atalanta, la Juventus non potrà contare sul suo migliore calciatore: Cristiano Ronaldo. Secondo quanto confermato dallo stesso Andrea Pirlo il portoghese si è fermato a causa di un problema al flessore. Il calciatore è a rischio anche per il turno infrasettimanale contro il Parma. Serie A, stadi aperti in zona gialla? Il sottosegretario Costa: “stiamo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) Ladeve fare i conti condiper l’allenatore Andrea Pirlo in vista della partita del campionato di Serie A contro. I bianconeri sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, ma pensano soprattutto alla seconda posizione occupata dal Milan. Nel match decisivo contro, lanon potrà contare sul suo migliore calciatore:. Secondo quanto confermato dallo stesso Andrea Pirlo ilsi è fermato a causa di un problema al flessore. Il calciatore è a rischio anche per il turno infrasettimanale contro il Parma. Serie A, stadi aperti in zona gialla? Il sottosegretario Costa: “stiamo ...

Advertising

FrigeniTullio : Bello l'infortunio di Cristiano prima della partita vs la Dea, specialmente perche' trattasi di infortunio inventat… - CalcioWeb : L'infortunio di #CristianoRonaldo, il calciatore della @juventusfc out contro l'Atalanta - Emanuel70123144 : RT @Valeria23549267: Quanto tempo ci vuole per smaltire l'infortunio di cristiano? - Valeria23549267 : Quanto tempo ci vuole per smaltire l'infortunio di cristiano? - kiofra1 : RT @EdoardoMecca1: Significativo che l’unico giocatore negli ultimi tre anni a non avere avuto praticamente mai un infortunio sia stato Cri… -