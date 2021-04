L'Europa ha speso un miliardo di euro per il Remdesivir che non serve (Di sabato 17 aprile 2021) L'europa nella gestione della Pandemia ha commesso una serie di errori che sono sotto gli occhi di tutti, dalla prevenzione ai contratti sui vaccini; un fallimento evidente. Ma quanto emerge da alcune carte scoperte a Bruxelles è un probabile spreco da un miliardo di euro. Uno spreco che si gioca in meno di 24 ore. Protagonista il Remdesivir, il farmaco che nella prima fase veniva considerato utile (pur tra mille perplessità). L'8 ottobre 2020 la Commissione europea infatti ha firmato un contratto con Gilead Sciences per 500000 dosi endovenose dell'antivirale Remdesivir dal valore di 2000 euro l'una, per un totale di 1,035 miliardi di euro. Il giorno dopo, il 9 ottobre 2020, veniva pubblicato lo studio "Solidarity" che dimostrava, ... Leggi su panorama (Di sabato 17 aprile 2021) L'nella gestione della Pandemia ha commesso una serie di errori che sono sotto gli occhi di tutti, dalla prevenzione ai contratti sui vaccini; un fallimento evidente. Ma quanto emerge da alcune carte scoperte a Bruxelles è un probabile spreco da undi. Uno spreco che si gioca in meno di 24 ore. Protagonista il, il farmaco che nella prima fase veniva considerato utile (pur tra mille perplessità). L'8 ottobre 2020 la Commissionepea infatti ha firmato un contratto con Gilead Sciences per 500000 dosi endovenose dell'antiviraledal valore di 2000l'una, per un totale di 1,035 miliardi di. Il giorno dopo, il 9 ottobre 2020, veniva pubblicato lo studio "Solidarity" che dimostrava, ...

