Letta “Alle politiche nuovo centrosinistra che dialoghi anche con M5s” (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo partito che dialoghi con la base, crei Alleanze per un nuovo centrosinistra, e rifLetta concretamente sul futuro della democrazia in Italia. Questo il percorso tracciato da Enrico Letta, nel suo discorso di apertura all’Assemblea nazionale del Pd, che si sta svolgendo da remoto. Una possibilità quella data dal digitale, ha evidenziato lo stesso Letta, che è diventata “molto più forte con la pandemia” e non più declinata “solo come sinonimo di Rousseau”. L’obiettivo principale, ha evidenziato il numero uno del Partito Democratico, è “arrivare, per le elezioni politiche, a un nuovo centrosinistra che dialoghi anche con il M5S. Le elezioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Unpartito checon la base, creianze per un, e rifconcretamente sul futuro della democrazia in Italia. Questo il percorso tracciato da Enrico, nel suo discorso di apertura all’Assemblea nazionale del Pd, che si sta svolgendo da remoto. Una possibilità quella data dal digitale, ha evidenziato lo stesso, che è diventata “molto più forte con la pandemia” e non più declinata “solo come sinonimo di Rousseau”. L’obiettivo principale, ha evidenziato il numero uno del Partito Democratico, è “arrivare, per le elezioni, a unchecon il M5S. Le elezioni ...

