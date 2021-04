Letta all’assemblea del Pd | «Costruire un nuovo centrosinistra che dialoghi con il M5s» Pressing sul governo per la cittadinanza a Zaki

Leggi su open.online

(Di sabato 17 aprile 2021) Dare il prima possibile laitaliana a Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna incarcerato al suo ritorno in Egitto dalle autorità del Cairo: questa la richiesta del segretario del Pd Enricoche ha chiesto aldi dare seguito al voto parlamentare che impegna l’esecutivo in tal senso. Unche arriva, nel corso dell’assemblea online del Pd, all’indomani delle parole del premier Mario Draghi che, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda di un giornalista e riferendosi proprio alla mozione pro-, ha detto: «È un’iniziativa parlamentare, ilnon è coinvolto al momento». «Si tratta di un brutto segnale», ha commentato subito Riccardo Nuory, portavoce di Amnesty. «Ilin aula al ...