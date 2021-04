Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 aprile 2021) La corsa alla salvezza da una parte, quella alla Champions dall’altra. Alle 18.00 domani, all’Olimpico Grande, sfida tra. In casa, ottime notizie per Nicola, che ritrova Lyanco e Singo, anche se dovrebbero iniziare dalla panchina, con Nkoulou e Vojvoda titolari. Sirigu attualmente resta positivo al Covid: altra partita tra i pali per Milinkovic-Savic. Per quanto concerne la, sicuro assente lo squalificato Pellegrini. Non saranno a disposizione Smalling, El Shaarawy, Kumbulla, Spinazzola e Calafiori, che si è fermato proprio in Europa League. Previsti alcuni cambi visto il tour de force che attende la squadra: Dzeko e Mkhitaryan dovrebbero iniziare in panchina con Mayoral dal 1?. Queste le...