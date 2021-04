Le Olimpiadi “elettorali” di Sala | si ricandida scimmiottando il logo dei Giochi FdI | “Che squallore”

(Di sabato 17 aprile 2021) Ledi Giuseppe: potrebbe essere questo il titolo della “sceneggiata” allestita dal sindaco uscente di Milano, che sicon un lista civica che scimmiotta ideiOlimpici nei colori, per esplicita ammissione dello stesso primo cittadini. Ledi GiuseppeOtto candidati, quattro uomini e quattro donne: sono loro le teste di ‘BeppeSindaco’, la lista civica del sindaco di Milano, Giuseppe, presentata oggi nel cortile dello spazio Altavia Open, a Milano. “E’ naturale che un sindaco uscente pensi a farsi una sua lista – ha detto– credo molto nella lealtà in politica, sono sempre stato leale e sono leale con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi elettorali

... in onore del fatto che Milano ospiterà leinvernali 2026 " e a lanciare 37 tavoli ...binomio tra candidata donna e candidato uomo per raccogliere il maggior numero di preferenze. ...... ovvero fino a dopo ledi Parigi 2024. Uno dei candidati e' il presidente uscente ... con ancora alcune tornate'intermedie' da effettuarsi, l'incremento rispetto alla precedente ...Milano - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è ricandidato per un secondo mandato ha presentato la sua lista civica, ‘Beppe Sala sindacò, che nel logo, un cerchio, richiama i colori delle Olim ...Se dovesse essere Gabriele Albertini a sfidarlo, Beppe Sala non si sorprenderebbe: "Si è già candidato nel 2016 come capolista di Stefano Parisi", il suo sfidante. Sul suo predecessore, però, (per il ...