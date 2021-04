Le 10 migliori bromance delle serie tv

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 aprile 2021) La nostra classifica sulletv, da Ciro e Genny di Gomorra Laa Howard e Raj di The Big Bang Theory, chi avrà conquistato il podio?: per definizione è un rapporto molto stretto, quasi simbiotico, tra due (o più) uomini. È, cioè, un rapporto sociale non erotico tra persone dello stesso sesso. Crasi fra le parole inglesi "bro" ("fratello" nello slang anglosassone) e romance ("relazione amorosa"), indica una forma di intimità omosociale, di amore fraterno ma non per legami di sangue, tecnicamente non erotico ma spesso volutamente "ambiguo" per "giocare" con gli spettatori sull'affiatamento fra due amici. Il termine fu coniato da Dave Carnie nel 1990 sulla rivista di skateboard Big Brother facendo riferimento specificamente al tipo di relazioni ...