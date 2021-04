Lavoro: Orlando, ‘serve nuovo patto sociale per assicurare ripresa’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – Alla fine della pandemia, “il rimbalzo sul Lavoro non porterà a una ripresa occupazionale di per sé, noi dovremo saper incrociare offerta e domanda di Lavoro, potenziare gli ammortizzatori dove non arrivano, respingere il rischio che si possa dire siamo in difficoltà, torniamo a una svalutazione Lavoro, a forme di precarizzazione. Una cosa che va respinta”. Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – Alla fine della pandemia, “il rimbalzo sulnon porterà a una ripresa occupazionale di per sé, noi dovremo saper incrociare offerta e domanda di, potenziare gli ammortizzatori dove non arrivano, respingere il rischio che si possa dire siamo in difficoltà, torniamo a una svalutazione, a forme di precarizzazione. Una cosa che va respinta”. Lo ha detto Andreanel suo intervento all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

