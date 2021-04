L’auto elettrica cinese che in 5 minuti si ricarica per 120 km

Leggi su cityroma

(Di sabato 17 aprile 2021) La Geely Zeekr 001 può spingersi fino a 360 kW per brevi soste di rabbocco ad alto rendimento (Foto: Zeekr)La societàGeely ha presentato una nuova vetturachiamata Zeekr 001 in grado di offrire una batteria dalla lunga durata, ma soprattutto una potente breveper un rabbocco ad alta efficienza. Secondo i dati diffusi, con colonnine compatibili fino a 360 kW basteranno cinqueper ottenere qualcosa come 120 km di autonomia pronta all’uso. Progettata in Svezia presso il centro design di Göteborg, la nuova Zeekr 001 è lunga poco meno di cinque metri (4970 mm) con una larghezza di 1999 mm e un’altezza di 1560 mm per un passo di poco più di tre metri (3005 mm). A confermare la sua natura di shooting brake c’è la combinazione tra una linea piuttosto sportiva e un bagagliaio capiente da ben ...