Laura Pausini raddoppia le soddisfazioni | che sorpresa all' ”Oscar 2021?!

(Di sabato 17 aprile 2021) La cantante,verrà accolta con entusiasmo al premio “2021”. Per lei, le sorprese non finiscono quì Dopo aver gioito immensamente per l’annuncio in diretta tv, per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

, l'annuncio top rimbomba sui social. Una notizia che fa esultare tutti Pubblicato il 17 - 04 - 2021 alle ore 17:08. Ultima modifica il 17 - 04 - 2021 alle ore 17:08 /Si è affidata come sempre al professor Franco Fussi, che segue tantissimi artisti italiani, daad Alessandra Amoroso. Il rapporto tra Emma e il dottore si è consolidato negli anni: lui ...La performance - che vedrà coinvolti anche gli altri candidati con i loro brani in nomination per la migliore canzone originale, Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton, Molly Sandén - sar ...Laura Pausini non solo sarà presente da candidata alla notte degli Oscar, prevista per domenica 25 aprile, ma alla cerimonia si esibirà pure cantando Io sì (Seen). Trattasi del brano scritto da Dianne ...