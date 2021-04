Laura Bassi | ecco chi era | Google le dedica un doodle

(Di sabato 17 aprile 2021) Oggi ildicelebra, prima donna laureata in Biologia e Fisica. Si laureò all’Università di Bologna Unper ricordare.ha deciso, stamattina, dire il suo, la prima donna laureata a Bologna, nell’università più antica d’Europa. Nel 1732, infatti, la donna fu la prima a laurearsi in Biologia e Fisica, e la prima ad intraprendere una carriera accademica nel Vecchio Continente. Per l’occasione, anche l’Ateneo dell’Università di Bologna ha deciso di celebrarla tramite una pagina sul suo sito. In essa, ha scritto un po’ di notizie sulla scienziata. “Maria CaterinaVerati – o Veratti (1711-1778) è la più ...

SkyTG24 : Google dedica un doodle a Laura Bassi, prima donna al mondo con cattedra universitaria - ilriformista : Il #doodle di #Google di oggi dedicato a Laura Bassi, prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria - ilpost : Chi è stata Laura Bassi - N2ptun1 : RT @perchetendenza: 'Laura Bassi': Perché il doodle di Google di oggi è dedicato alla prima donna al mondo a ottenere una cattedra universi… - tipa_mkt_tips : Il doodle di Google dedicato alla fisica Laura Bassi -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Bassi

Bologna, 17 aprile 2021 - C'è un pezzo della storia di Bologna, oggi, sulla home page di Google.it, il motore di ricerca più famoso e utilizzato al mondo, campeggia la figura di, la prima donna laureata sotto le Due Torri nel 1732 in Biologia e Fisica, e la prima ad intraprendere una carriera accademica in Europa. Ail motore di ricerca ha dedicato il ..., CHI È?/ Come si fece strada la prima donna insegnante universitaria POLTRONESOFÀ, MULTA PER PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: IL COMUNICATO DELL'AGCM L'Agcm spiega quindi nel dettaglio perchè è ...Il motore di ricerca ha dedicato il suo logo alla fisica bolognese del Settecento. Fu la prima donna laureata sotto le Due Torri e la prima in Europa ad avere una carriera accademica ...Google dedica un doodle a Laura Bassi, la prima donna laureata a Bologna – nell’università più antica d’Europa – nel 1732 in Biologia e Fisica, e la prima ad intraprendere una carriera accademica nel ...