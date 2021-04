Latitante va dal barbiere nonostante 'zona rossa', arrestato (Di sabato 17 aprile 2021) Un Latitante di Bitonto (Bari), Francesco Leone, di 27 anni, condannato in appello a 23 mesi di reclusione per furto e ricettazione di cavi di rame tranciati dalla linea ferroviaria Bari - Nord, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Undi Bitonto (Bari), Francesco Leone, di 27 anni, condannato in appello a 23 mesi di reclusione per furto e ricettazione di cavi di rame tranciati dalla linea ferroviaria Bari - Nord, è ...

Advertising

AnsaPuglia : Latitante va dal barbiere nonostante 'zona rossa', arrestato. E' successo nel Barese. Era irreperibile dopo condann… - Trmtv : Bitonto, latitante arrestato mentre si fa tagliare i capelli dal barbiere in zona rossa - Borderline_24 : #Bitonto, in zona rossa dal barbiere: arrestato pregiudicato #Latitante - baritoday : Ricercato dopo la condanna per furto, sorpreso mentre va dal barbiere in zona rossa: la polizia lo arresta nel nego… - daBitonto : In #zonarossa dal barbiere. La #Polizia arresta un latitante di #Bitonto intento a tagliarsi i capelli. Il 27enne s… -