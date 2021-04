L’Arma piange altri 2 Carabinieri morti per Covid

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 17 aprile 2021)deil’ennesimo carabiniere stroncato dal-19. È il Maresciallo Maggiore Stefano CAPENTI che, nella serata di ieri, dopo una strenua lotta, non è riuscito a vincere la difficile battaglia. Stefano, 47 anni, marchigiano, è stato accolto tra le fila delnel 1994 quale Allievo Carabiniere Ausiliario. Nel 1998 ha frequentato il Corso Biennale Allievi Marescialli e, nel nuovo status, ha prestato servizio prima presso il 2° BattaglioneLiguria e poi alla Stazionedi Peschiera Borromeo (MI), diventandone Comandante nel 2018. La sua professionalità vivrà per sempre nella memoria dei colleghi e dei cittadini per cui era sicuro punto di riferimento, avendo servito il suo Paese con umiltà, passione e impegno. Lascia ...