L'amica geniale 3, il regista della serie: "Lenù come Monica Vitti, Lila lotta per sopravvivere" (Di sabato 17 aprile 2021) Il regista de L'amica geniale 3 ha paragonato l'inquietudine di Elena (Lenù) a quella di Monica Vitti, descrivendo poi la lotta per sopravvivere di Raffaella (Lila). Daniele Luchetti, regista de L'amica geniale 3, ha parlato della crescita delle due protagoniste della serie TV, paragonando Lenù a Monica Vitti e raccontando la lotta di Lila per sopravvivere. Ad un anno di distanza dalla fine di Storia del nuovo cognome, la seconda stagione de L'amica geniale, i fan della ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021) Ilde L'3 ha paragonato l'inquietudine di Elena () a quella di, descrivendo poi laperdi Raffaella (). Daniele Luchetti,de L'3, ha parlatocrescita delle due protagonisteTV, paragonandoe raccontando ladiper. Ad un anno di distanza dalla fine di Storia del nuovo cognome, la seconda stagione de L', i fan...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? L'amica geniale 3, il regista della serie: 'Lenù come Monica Vitti, Lila lotta per sopravvivere'… - zorroc82 : RT @DrApocalypse: L’amica geniale 3 a sorpresa: Gaia Girace e Margherita Mazzucco rimarranno Lila e Lenù - lvnaaraba : finito tutto il grishaverse comunque si passa all’amica geniale siccome madre urla e scalpita per la terza stagione… - DrApocalypse : L’amica geniale 3 a sorpresa: Gaia Girace e Margherita Mazzucco rimarranno Lila e Lenù - solospettacolo : L'amica geniale, Luchetti 'Elena e Lila mi ricordano mia madre' -